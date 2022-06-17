Премьер-министр Азербайджана встретился с генсеком Лиги арабских государств

БАКУ /Trend/ - 17 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров, на встрече была подчеркнута важность IX Глобального Бакинского форума и выражена уверенность в том, что дискуссии и обмен мнениями в рамках мероприятия будут способствовать выработке новых подходов к решению ключевых вопросов глобальной повестки дня.

Были обсуждены новые вызовы в мире, в том числе текущая международная геополитическая ситуация, вопросы глобальной безопасности, риски продовольственного кризиса, проблема нехватки энергии, борьба с пандемией и многие другие вопросы.

Говоря о региональной безопасности на фоне новых реалий, сложившихся после 44-дневной войны, премьер-министр сказал, что Азербайджан не жалеет усилий для превращения Южного Кавказа в регион мира, сотрудничества и взаимодействия. Было подчеркнуто, что восстановление транспортно-коммуникационной системы в регионе сулит большие перспективы в будущем и в связи с этим важное значение имеет Зангезурский коридор.

Также в ходе встречи была предоставлена ​​информация о работах по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях.

Кроме того, были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Лигой арабских государств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)