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В Азербайджане изменен состав Комиссии по вопросам гражданства

Политика Материалы 24 июня 2022 18:33
В Азербайджане изменен состав Комиссии по вопросам гражданства

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БАКУ /Trend/ - Внесено изменение в список членов Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в распоряжении Президента Ильхама Алиева "О создании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Республики".

Согласно распоряжению, в составе данной комиссии заведующий отделом правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджана заменен заведующим отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана.

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