В Учебном центре коммандос продолжается обучение личного состава - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - В Учебном центре коммандос продолжается обучение личного состава.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью АЗЕРТАДЖ.

"После успешной операции "Железный кулак" Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Ильхам Алиев дал соответствующие поручения о поднятии азербайджанской армии на качественно новый уровень как малой модели Вооружённых Сил Турции, а также об обеспечении войск новейшим вооружением и боевой техникой, всеми видами оснащения.

В то же время указом Президента Ильхама Алиева были внесены фундаментальные изменения в организационно-штатную структуру азербайджанской армии, в составе азербайджанской армии были созданы Сухопутные Войска, оперативные (коммандос) подразделения и Национальный университет обороны. В том числе увеличена численность сил и средств за счет осуществления оптимизации штатов спецназа и Военно морских сил.

Личный состав оперативных (коммандос) подразделений, созданных в рамках реформ в азербайджанской армии, с целью повышения уровня профессионализма был привлечен к курсам подготовки в ВС Турции. Военнослужащие, отличившиеся на курсах подготовки и добившиеся высоких результатов, дополнительно были привлечены к инструкторским курсам. В результате в азербайджанской армии был создан Учебный центр коммандос. В настоящее время в учебном центре ведется подготовка личного состава для этих подразделений", - сказал министр.