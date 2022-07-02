В минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание

БАКУ /Trend/ - Второго июля на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания по видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр, еще раз поздравив военнослужащих, которым были присвоены высшие воинские звания соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразил уверенность в том, что они оправдают оказанное им доверие.

Гасанов также выразил уверенность в том, что азербайджанская армия успешно справится со всеми возложенными на нее задачами по защите территориальной целостности Азербайджана и защите его границ.

Министр дал соответствующие поручения армии быть готовой в любой момент пресечь возможные провокации армянских реваншистских сил.

На совещании также были подробно проанализированы оперативные условия на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения частей, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих, а также повышению бдительности личного состава.

Гасанов положительно оценил деятельность новосозданных оперативных воинских частей (командо), а также их успешное укомплектование.

Кроме того, он дал соответствующие указания уделять особое внимание боевой подготовке командо.

Заслушав доклады о деятельности Национального университета обороны, министр подчеркнул важность эффективного использования научного потенциала, повышения качества исследований в военной науке, в том числе научных подходов, для изучения современных боевых операций и использования новых методов в военных учебных заведениях.

В связи с повышением температуры воздуха была отмечена важность контроля за строгим соблюдением требований особого режима в целях предотвращения случаев теплового и солнечного ударов среди личного состава.

Гасанов также дал указания по организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжению необходимых мер по инженерному обеспечению, а также по созданию новой военной инфраструктуры с целью дальнейшего улучшения служебно-боевых и социально-бытовых условий личного состава.

В соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, министр поставил перед уполномоченными лицами задачи по размещению в соответствующих подразделениях призывников, распределение которых осуществляется в электронном порядке, а также по организованному выполнению работ по увольнению в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)