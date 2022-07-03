Деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения - яркий пример особого места страны на мировой арене - Мэтью Брайза

БАКУ /Trend/ - Деятельность Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения является ярким примером того, что страна занимает свое особое место на мировой арене, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, Азербайджан является независимой страной, связанной с трансатлантическим сообществом через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский газопровод и сохраняющей хорошие, сбалансированные отношения с Россией.

«Азербайджан также развивает отношения с Ираном. Так как Азербайджан является небольшой страной, расположенной между такими большими государствами, как Россия, Иран и Турция, обладает стратегически важными природными ресурсами и является связующим звеном между Центральной Азией и глобальными рынками, то для азербайджанского правительства важно сохранять баланс в отношениях с другими странами и иметь множество направлений для развития своей экономики, обеспечения суверенитета и независимости, а также территориальной целостности», - сказал Брайза.

В связи с этим экс-посол выразил надежду на то, что деятельность Парламентской сети Движения неприсоединения поможет Азербайджану и всем странам - участницам организации в развитии экономических связей.

По его словам, это также может потенциально помочь решить вопросы с поставками таких товаров, как нефть и природный газ, удобрения и зерно, произведенных в Центральной Азии и Азербайджане, потому что мир нуждается в них сейчас больше, чем когда-либо, снизить инфляцию и избежать потенциального голода, что может привести к сбоям в поставках.

«Хочу добавить, что значение Азербайджана как транзитной страны растет на фоне планов Баку, Ашхабада и Тегерана по транспортировке газа из Туркменистана в Европу через Иран путем заключения своповых соглашений. Согласно договоренностям, туркменский природный газ будет направляться на северо-восток Ирана и поступать там в систему трубопроводов. Затем иранский газ будет транспортироваться в Азербайджан и далее - на европейские рынки. Весь этот процесс должен быть нейтральным с геостратегической точки зрения. Предполагаю, что Парламентская сеть Движения неприсоединения может сыграть свою роль в поддержании нейтральности данного проекта», - сказал он.