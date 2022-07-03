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Узбекистан намерен поддержать проекты восстановления Карабаха

Политика Материалы 3 июля 2022 12:53
Узбекистан намерен поддержать проекты восстановления Карабаха

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен оказать содействие в реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал первый заместитель директора института стратегических и региональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Нематов в рамках конференции официальных аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводится в городе Шуша, передает Trend.

"Узбекистан полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Мы планируем быть одними из первых стран тюркского мира, кто построит современную школу в Физули", - сказал Нематов.

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