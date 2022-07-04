Необходимо открыть Зангезурский коридор – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что необходимо открыть Зангезурский коридор, который должен быть создан в соответствии с договоренностью, достигнутой между Азербайджаном и Арменией.

Министр также коснулся вопроса армянской диаспоры, которая препятствует миру.

«Армянская диаспора разделилась на две части. Одна ее часть не хочет поддерживать нормализацию, а другая - поддерживает. Некоторые силы внутри Армении оказывают серьезное давление на власти, что препятствует процессу нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией», - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)