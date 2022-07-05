МИД Азербайджана и Японии провели политконсультации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялись 12-е по счету политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Японии.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на них представлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, японскую - заместитель помощника министра иностранных дел, специальный представитель МИД по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ Тоуда Шуичи.

На заседании были обсуждены текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и Японии в области энергетики, в том числе ВИЭ, экономики, гуманитарной и других сферах.

Мамедов подробно проинформировал японскую сторону о сложившейся на постконфликтном этапе ситуации в регионе, процессе разминирования освобожденных от оккупации земель Азербайджана, а также о проводящихся на них восстановительных и строительных работах.

На переговорах состоялся обмен мнениями и по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, были обсуждены региональные вопросы, в том числе ситуация в Украине, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)