Азербайджан проводит успешную политику в сфере диаспоры - Комментарий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проводит успешную политику в сфере диаспоры, так же как и во всех других областях. Азербайджан является одной из тех стран, которые придают диаспоральной политике важное значение.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Депутат отметил, что основы диаспоральной политики в независимом Азербайджане были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

«Основателем диаспорального строительства в Азербайджане является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Именно по его инициативе на I Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся 9-10 ноября 2001 года в Баку, была выдвинута идея создания особой государственной структуры для организации системной работы с соотечественниками за рубежом, укрепления среди них национального единства. А 5 июля 2002 года указом Гейдара Алиева был создан Государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом», - сказал Искендеров.

По его словам, за 20 лет, прошедшие с того дня, в этой сфере была проделана важная работа, и сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает диаспоральную политику, основы которой были заложены великим лидером.

«Указом Президента Ильхама Алиева от 5 июля 2018 года был создан Фонд поддержки азербайджанской диаспоры. За эти годы фонд оказал поддержку в регистрации около 200 диаспорских организаций и подготовке их документов в соответствии с зарубежным законодательством, а также профинансировал более 100 проектов.

В то же время в целях обеспечения единства азербайджанской диаспоры и организации системной работы в этой сфере была подготовлена Стратегическая дорожная карта на 2019-2023 годы. Именно для развития сотрудничества между государством и диаспорой во имя единой идеи и интересов, объединения усилий во имя общей цели, в частности, в кризисных ситуациях, был разработан гибкий план. Он планомерно реализовывался как в период пандемии коронавируса, так и во время Отечественной войны», - сказал Искендеров.

По словам депутата, Азербайджан также уделяет внимание росту активности молодежи диаспоры, сохранению национальной идентичности и развитию лидерского потенциала.

«Именно с этой целью была создана Сеть азербайджанской диаспорской молодежи. Ежегодно проводятся летний лагерь молодежной диаспоры и различные форумы. Одним словом, Азербайджанское государство придает важное значение диаспоральной политике и постоянно предпринимает шаги в этом направлении», - сказал Искендеров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)