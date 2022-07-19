ЕС играет значимую роль в постконфликтный период - Байрамов

БАКУ /Trend/ - ЕС играет значимую роль в постконфликтный период.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

«Мы выражаем благодарность Евросоюзу, в частности президенту Шарлю Мишелю за посредничество в нормализации отношений между двумя странами, что способствует развитию диалога для мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе», - сказала Байрамов.

По его словам, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией должна основываться на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.