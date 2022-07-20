Президент Ильхам Алиев посетил Сумгайыт

БАКУ /Trend/ - 20 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайыт.

Как сообщает Trend, глава государства сначала принял участие в церемонии открытия и закладки фундамента новых производственных предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Затем Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Сумгайыт, ознакомился с работами по капитальному ремонту и реконструкции, проведенными в Шехидляр хиябаны, принял участие в открытии Сумгайытского регионального центра «ASAN xidmət» номер 2.

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