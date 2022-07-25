Саммит Движения неприсоединения в Баку - прекрасная платформа для обсуждения идей молодежи - представитель Бутана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Молодежный саммит стран - участниц Движения неприсоединения в Баку является прекрасной платформой для обсуждения молодежью своих идей.

Об этом сказал в понедельник Trend участник саммита из Бутана Чадор Тензин Рабгай.

Он отметил, что молодые люди на саммите обмениваются опытом, изучают новые идеи, пути решения стоящих перед молодежью проблем.

«Я рад присутствовать на этом форуме, в котором принимают участие молодые люди из разных стран мира. Этот саммит имеет для меня особое значение, так как я надеюсь получить здесь много знаний. Азербайджан организовал этот форум на профессиональном уровне. Нас здесь очень тепло встретили», - сказал Рабгай.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)