Азербайджанский альпинист, покоривший Броуд-Пик, выразил благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы, который покорил горную вершину Броуд-Пик, находящуюся на высоте 8051 м над уровнем моря, выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и лично вице-президенту Фонда Лейле Алиевой за возможность осуществить эту экспедицию.

«День 37. 23.07.2022. 12:15 - вершина взята! Флаг Азербайджана развевается над Броуд-пик!

Азербайджан получает свой 5-й из 14-ти восьмитысячников. Благодарю Фонд Гейдара Алиева и лично госпожу Лейлу Алиеву за возможность осуществить эту экспедицию. Также выражаю благодарность Министерству Молодёжи и Спорта и Министерству Экологии и Природных Ресурсов за оказанную поддержку. Азербайджан, вперёд!!!» - написал он на своей странице в Instagram.