МИД Азербайджана распространил информацию о Молодежном саммите Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июля 2022 года в Баку открылся Молодежный саммит стран-членов Движения неприсоединения.

Как сообщили Trend в понедельник в МИД Азербайджана, на церемонии открытия саммита, в которой приняла участие молодежь из более 60 стран-членов Движения неприсоединения, министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов поприветствовал гостей и зачитал обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам.

В обращении главы государства было отмечено, что молодежной политике в Азербайджане придается исключительное значение, и проводимое в настоящее время в стране мероприятие будет способствовать укреплению сотрудничества между молодежью стран-членов Движения неприсоединения. В обращении также было уделено внимание успешному председательству Азербайджана в Движении неприсоединения и отмечено, что продление единогласным решением стран-членов Движения председательства страны еще на год – до конца 2023 года является наглядным примером успешной реализации председательства и доверия государств-членов к Азербайджану.

Затем было продемонстрировано видеообращение председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллы Шахида к участникам саммита. В видеообращении Абдулла Шахид выразил признательность Азербайджану за организацию Молодежного саммита Движения неприсоединения, и отметил, в частности, что похвальным является акцент на роли молодежи в постпандемический период.

На церемонии открытия председатель Молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде рассказал о деятельности и дальнейших планах Сети, созданной в ноябре прошлого года.

В открытии, помимо участников саммита и членов Молодежной сети Движения неприсоединения, приняли участие соответствующие представители министерства иностранных дел, министерства молодежи и спорта Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса (парламент), а также аккредитованные в Азербайджане послы стран-членов Движения неприсоединения, руководители молодежных организаций, действующих в Азербайджане, представители медиа и другие участники.

Затем в соответствии с программой мероприятия состоялись выступления молодежи стран-членов Движения неприсоединения, обсуждение итоговых документов.

В рамках различных сегментов саммита, который продлится до 29 июля, участники обсудят итоговые документы мероприятия, примут участие в симуляционном тренинге модели Движения неприсоединения, учебной сессии по эффективному управлению организациями, панельных дискуссиях с участием различных официальных лиц, будут проведены презентации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)