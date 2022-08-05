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Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии 12 раз

Политика Материалы 5 августа 2022 10:45 (UTC +04:00)
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии 12 раз

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БАКУ/Trend/ - За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, в целом, 12 раз, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"3 из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского района на азербайджано-армянской государственной границе позиций Азербайджанской Армии в направлениях Кяльбаджарского и Лачинского районов. Оставшиеся 9 инцидентов связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанской Армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, потерь среди личного состава и техники Азербайджанской Армии нет. Во всех случаях подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные мер.

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