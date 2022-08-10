Алжир поддерживает перспективы мира и стабильности на Южном Кавказе на основе международного права - Рамтан Ламамра

БАКУ /Trend/ - Алжир поддерживает перспективы мира и стабильности на Южном Кавказе на основе международного права.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел и национального сообщества - спецпредставитель Президента Алжира Рамтан Ламамра на совместной пресс конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы нацелены на то, чтобы внести в это свой вклад. К этому обязывают роль Алжира как бывшего председателя Движения неприсоединения и Азербайджана - как нынешнего председателя», - сказал он.

Министр отметил продуктивность сегодняшних переговоров и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя странами.