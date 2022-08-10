Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Алжира (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и национального сообщества, спецпредставителем Президента Алжира Рамтаном Ламамрой.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на МИД Азербайджана, после встречи один на один состоялась встреча министров в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

Приветствуя гостя, министр Джейхун Байрамов передал искренние поздравления по случаю 60-летия независимости Алжира. Он подчеркнул, что между Азербайджаном и Алжиром существует большой потенциал для дальнейшего развития существующих дружественных связей и сотрудничества. Говоря о важности политического диалога и взаимных визитов между двумя странами, министр отметил исторический визит в Азербайджан в октябре 2019 года бывшего президента Алжира Абделькадера Бенсалаха для участия в XVIII саммите Движения неприсоединения и его встречу с Президентом Азербайджанской Республики, участие в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения председателя Национальной народной ассамблеи Алжира Ибрагима Бугали с 30 июня по 1 июля 2022 года, а также участие алжирского представителя в молодежном саммите Движения неприсоединения.

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра поблагодарил за теплый прием и отметил важность сохранения существующего политического диалога и интенсивности двусторонних контактов между двумя странами. Он акцентировал внимание на таких вопросах, как дальнейшее расширение диалога между министерствами иностранных дел и различными структурами наших стран, развитие энергетического и экономического сотрудничества, создание групп дружбы между сообществами. Министр рассказал о членстве Алжира в качестве учредителя Движения неприсоединения и его деятельности в период председательства, отметил важность инициатив, продвигаемых нашей страной в рамках председательства с 2019 года. Он рассказал о политических процессах, происходящих на Ближнем Востоке, работе, проводимой в рамках Лиги арабских государств и Африканского Союза, отметил важность решения каждой проблемы в международной плоскости на основе норм и принципов международного права.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал об агрессии Армении против Азербайджана в течение 30 лет, постконфликтной ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной войны, вопросах выполнения трехсторонних заявлений, широкомасштабной работе, проводимой Азербайджаном в связи с восстановлением освобожденных территорий. Была предоставлена информация о действиях Армении, идущих вразрез с ее обязательствами.

Также было подчеркнуто, что Алжир однозначно выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности нашей страны, ее международно признанных границ и демонстрирует эту позицию в международных организациях, в том числе при принятии различных резолюций.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в многосторонних международных и региональных форматах, в том числе в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встречи состоялась церемония подписания “Протокола о политических консультациях между министерствами иностранных дел Азербайджана и Алжира” и “Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Алжира о безвизовом въезде граждан, имеющих дипломатические и служебные паспорта”.

Затем министры выступили с заявлениями для печати по итогам встречи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)