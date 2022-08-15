Взвешенная политика Президента Ильхама Алиева: Армения вынуждена считаться с новыми реалиями - Анализ

БАКУ /Trend/ - 12 августа Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района.

Глава государства в ходе интервью коснулся ряда важных моментов, в том числе текущей ситуации в связи с Арменией и регионом.

В отличие от Азербайджана, власти Армении скрывают от армянского общества взятые на себя в соответствии с заявлением от 10 ноября обязательства, и искажая их, пытаются успокоить общество своей страны.

Власти Армении вынуждены принять новые реалии...

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, очевидно то, что армянская власть теряет свое влияние на армян, живущих в Карабахе. Армяне, проживающие в Карабахе, в некоторых случаях, в затруднительном положении, уже обращаются к Азербайджану.

Армения больше не делает тему Карабаха предметом переговоров, а ее заявления имеют цель лишь ввергнуть армянское общество в иллюзии.

Если подобная провокация повторится, ответ будет еще жестче...

После антитеррористической операции "Возмездие" Армения в очередной раз была вынуждена склониться перед диктуемыми Азербайджаном условиями. Азербайджанская сторона этой операцией в очередной раз показала Армении и ее покровителям, что "Железный кулак" остается на месте.

Тот факт, что накануне завершения строительства альтернативного Лачинскому коридору маршрута армяне попросили у азербайджанского государства времени на то, чтобы покинуть город Лачин, села Забух и Сус, уже является одним из свидетельств снижения их доверия к армянским властям. А азербайджанское государство, как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, всегда остается верным принципам гуманизма.

У армян, проживающих в Карабахе, не будет ни статуса, ни независимости...

Президент Ильхам Алиев открыто заявил проживающим в Карабахе армянам, что о статусе и отдельной независимости речи быть не может. Армянские власти и сами не поднимают за столом переговоров темы независимости Карабаха. Статус и независимость - это попытка группы реваншистских и популистских сил завоевать путем обмана поддержку армян.

Армяне, проживающие в Карабахе, должны подчиняться законам Азербайджана, у них будут такие же права, как и у всех граждан Азербайджана.

Заявления главы азербайджанского государства свидетельствуют о том, что Азербайджан перешел на новый этап. Затягивание Арменией времени ложными обещаниями, различными маневрами бесполезно. Азербайджанское государство уверенно, решительными шагами движется к осуществлению своих планов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)