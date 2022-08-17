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Обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных областях

Политика Материалы 17 августа 2022 17:26 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных областях

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БАКУ/Trend/ - 17 августа Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову, передает Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Как сообщается, в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российского стратегического партнерства, обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений в различных областях.

Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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