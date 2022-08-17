Обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных областях

БАКУ/Trend/ - 17 августа Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин позвонил Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову, передает Trend со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Как сообщается, в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием азербайджано-российского стратегического партнерства, обсуждены перспективы расширения двусторонних отношений в различных областях.

Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.