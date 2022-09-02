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Очередная встреча между Президентом Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем - знак приверженности мирному процессу - Мэтью Брайза

Политика Материалы 2 сентября 2022 08:00 (UTC +04:00)
Очередная встреча между Президентом Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем - знак приверженности мирному процессу - Мэтью Брайза

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Мэтью Брайза
Мэтью Брайза
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БАКУ /Trend/ - Четвертая встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем является позитивным признаком приверженности установлению мира в регионе, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

31 августа состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Подобная встреча проводится уже в четвертый раз после окончания второй Карабахской войны в 2020 году.

Как отметил Брайза, недавно Азербайджан восстановил контроль над городом Лачин в соответствии с заявлением глав Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, и состоявшаяся трехсторонняя встреча может придать новый импульс переговорному процессу.

«Надеюсь, это означает, что премьер-министр Армении укрепляет свою политическую силу и способен противостоять тем, кто не хочет мира с Азербайджаном», - сказал он.

По словам бывшего посла, уже сам факт того, что состоялась такая встреча, является положительным знаком.

«Это означает, что лидеры двух стран полны решимости продолжить переговоры по мирному договору, а также определить международную границу между Азербайджаном и Арменией», - заключил Брайза.

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