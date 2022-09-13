Новости армянских СМИ о якобы вторжении Азербайджана на территорию Армении - не что иное, как вздор - минобороны Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Распространяемые в армянских СМИ и социальных сетях новости о якобы вторжении Азербайджана на территорию Армении не что иное, как вздор. Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Trend.

"Государством-агрессором и оккупантом в регионе является Республика Армения. В Карабахской экономической зоне Азербайджана до сих пор нахождитс личный состав и техника вооруженных сил Армении. Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки. Продолжающаяся политика военного авантюризма и реваншизма со стороны Армении, интенсивные обстрелы позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях в течение последнего месяца и вызванные ею сегодня широкомасштабные провокации являются основными причинами эскалации ситуации. Поэтому ответственность лежит именно на военно-политическом руководстве Армении", - сказали в ведомстве.