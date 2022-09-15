Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Состоялся очередной телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, передает Trend в четверг со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник Гасанов подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на азербайджано-армянской границе, отметив, что все провокации вооруженных сил Армении были решительно пресечены.

Хулуси Акар в свою очередь подчеркнул, что вооруженные силы Турции всегда оказывают моральную поддержку азербайджанской армии.

В ходе телефонного разговора состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на азербайджано-армянской границе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)