Американский еврейский комитет обеспокоен сообщениями о пострадавших среди мирного населения из-за провокаций Армении

БАКУ /Trend/ - Мы очень обеспокоены столкновениями между вооруженными силами Армении и Азербайджана.

Об этом сказал Trend в четверг директор Американского еврейского комитета (AJC) Сэмуэль Клигер, комментируя недавние провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном, в результате которых пострадали двое мирных жителей Азербайджана.

«Это особенно опасно на фоне того, что мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией стали для мировой общественности поводом для некоторого оптимизма в этом вопросе. Любые провокации подрывают мирный процесс и ставят его под угрозу. Это показывает, что в регионе и за его пределами есть силы, которые не хотят мира между двумя соседними странами», — сказал Клигер.

Он отметил, что региону нужен мир.

«Мы считаем, что для предотвращения будущей напряженности срочно необходимо всеобъемлющее мирное соглашение», - подчеркнул директор AJC.

По его мнению, хрупкость мирного процесса на Южном Кавказе во многом связана с нестабильной ситуацией в регионе и мире.

«Единственным выходом из этой трагической ситуации является скорейшее достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Нам всем это нужно», — заключил Клигер.

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