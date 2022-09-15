ВС Армении вынуждены были отступить с многочисленными потерями — Госпогранслужба Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ВС Армении вынуждены были отступить с многочисленными потерями.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана, передает Trend.

12 сентября в целях пресечения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении на участках азербайджано-армянской границы, проходящих по территории Зангиланского района, подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана были нанесены сокрушительные удары по противнику и обезврежены его огневые точки. Противник, понесший многочисленные потери среди личного состава и в военной технике, был вынужден отступить.

В ходе пресечения угрозы вооруженных сил Армении территории и суверенитету Азербайджана стали шехидами, проявив личное мужество и героизм в боях, военнослужащие Государственной пограничной службы:

капитан Мехбалы Фарид Кемаледдин оглу

старший прапорщик Мамедов Азер Мустафа оглу

старший прапорщик Мамедов Нахид Гусейнага оглу

младший прапорщик Насиров Ульви Асадулла оглу

младший прапорщик Рустамов Фарид Нофал оглу

младший прапорщик Бабазаде Эльшан Сахиб оглу

старший сержант Рагимов Тебриз Рагим оглу

старший сержант Садыгов Шамистан Абдулага оглу.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

(Перевод: Фидан Мустафаева)