Глава МИД Азербайджана встретился с премьер-министром Северной Македонии

БАКУ /Trend/ - 22 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Республики Северная Македония Димитаром Ковачевски.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между странами и региональная ситуация.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение двусторонними дружественными отношениями между Азербайджаном и Северной Македонией. До внимания были доведены работы, проводимые Азербайджаном в области энергетики, и планы на будущее. Министр предоставил подробную информацию об оккупации территорий Азербайджана в течение 30 лет, разрушении городов и сел, новой ситуации в регионе после 44-дневной войны, проделанной страной работе в связи с реализацией трехсторонних заявлений, а также о последних провокациях армянской стороны.



Димитар Ковачевски отметил, что Северная Македония заинтересована в дальнейшем развитии отношений между двумя странами, а также важность продолжения диалога между институтами. Был особо отмечен вклад Азербайджана в энергообеспечение Европы.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ и других международных организаций, а также другие направления, представляющие взаимный интерес.