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Азербайджан продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 24 сентября 2022 23:45 (UTC +04:00)
Азербайджан продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией - Джейхун Байрамов

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает в субботу Trend.

По словам Байрамова, пандемия все еще остается одним из основных вызовов, с которыми сталкиваются страны мира.

"Азербайджан был страной, инициировавшей заседание Генассамлеи ООН в ответ на пандемию. Азербайджан также, будучи председателем Движения неприсоединения, принял меры для обеспечения равного доступа к вакцинам. Страна продолжит меры по международному сотрудничеству для борьбы с пандемией", - сказал он.

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