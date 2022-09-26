Председатель Госдумы России посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин и руководимая им делегация 26 сентября посетили могилу общенационального лидера Азербайджана, архитектора и строителя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почётного захоронения, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Они отдали дань памяти общенационального лидера Азербайджана, возложили к надгробию венок и букеты цветов.

Также делегация возложила цветы к могиле выдающегося врача-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Члены делегации Госдумы также посетили Аллею шехидов, чтобы почтить память героических сынов Азербайджана, павших в борьбе за его свободу и суверенитет. К их могилам были возложены цветы. Делегация также побывала у мемориала «Вечный огонь».

Осмотревшие панораму Баку с самой высокой точки города гости были проинформированы об истории Аллеи шехидов и работах по созиданию, идущих в столице.

Делегацию Госдумы сопровождали первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия Низами Сафаров и другие официальные лица.