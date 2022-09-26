Французский журналист написал о варварских нападениях армянских радикалов на посольства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале Musulmans en France (www.musulmansenfrance.fr) опубликована статья главного исполнительного директора газеты Lagazetteaz.fr, учрежденной АМИ Trend во Франции, Жан-Мишеля Брюна об организации армянскими активистами нападений на дипломатические представительства Азербайджана, находящиеся в зарубежных странах, после поражения Армении в Карабахской войне в 2020 году и провала последних боев на границе с Азербайджаном.

В статье автор отмечает, что посольства Азербайджана в ряде стран стали мишенью армянских активистов:

"После организованного 15 сентября Армянским национальным комитетом Америки нападения на посольство Азербайджана в Вашингтоне, на этот раз во Франции, группа «FRA Nor Seround» («Новое поколение Армянской революционной федерации») попыталась проникнуть в посольство Азербайджана в Париже, а 23 сентября напала на Азербайджанский культурный центр в Париже, чтобы помешать работе конференции ЮНЕСКО, посвященной разрушению армянами азербайджанского наследия".

Автор с сожалением отмечает, что экстремистское движение «Charjoum» каждую ночь выкрикивает лозунги против Турции и Азербайджана.

«Почему? Потому что после окончания карабахской войны армяне стали преподносить себя жертвами Азербайджана. За всем этим, как всем хорошо известно, стоит медиа-политика Армении, которая опирается на очень сильную поддержку диаспоры во Франции - около 700 тыс. членов, и наполняет редакции пресс-релизами, монополизирует публикацию контента Википедии, связанного с регионом, и вовлекает политических лидеров в свои грязные дела. Именно таким образом, этой стране удалось сделать так, чтобы националистические взгляды армянских экстремистов были приняты за истину», - пишет автор.

Французский журналист также добавил, что армянские активисты собрались вместе уже после первых терактов, организованных «Армянской секретной армией освобождения Армении» (АСАЛА) в Париже 40 лет назад.

«Даже пресс-секретарь АСАЛА Жан-Марк Ара Торанян установил в этот период тесные отношения со многими французскими парламентариями и стал довольно близок к Елисейскому дворцу. Армяне, занявшие ответственные посты в большинстве французских редакций, делают все, что хотят в этих органах печати. Они даже не стесняются представлять некоторых из участников нацистского движения во время Второй мировой войны героями Армении», - отметил автор.

В статье также упоминается, что конфликт между Арменией и Азербайджаном в 1990-х годах привел к оккупации почти 20% территорий Азербайджана.

«Каждый десятый азербайджанец был вынужден покинуть родные территории, а число беженцев и вынужденных переселенцев превысило миллион человек. Более 750 000 азербайджанцев были изгнаны из Нагорного Карабаха и прилегающих районов, а 250 000 азербайджанцев были изгнаны из Армении. В целом экономический ущерб Азербайджанской Республике превышает 60 миллиардов долларов. Были разрушены 7093 государственных учреждения, 927 библиотек, 4,6 млн томов книг и рукописей, 6 театров, 85 музыкальных школ, тысячи промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в том числе 706 памятников истории и архитектуры, 22 музея, 26 крепостей и крепостных стен, 57 мечетей, 125 храмов и церквей, 58 памятников археологии, 215 памятников природы, 260,311 га лесных угодий, 163 месторождения полезных ископаемых. В то же время места поклонения мусульман превратили в конюшни или свинарники.

Как хороший слуга государства, между необходимостью не оттолкнуть свой армянский электорат и экономической необходимостью поддерживать хорошие отношения с Азербайджаном, особенно в сфере энергетики, посол Франции в Азербайджане Закари Гросс неукоснительно следует указаниям Елисейского дворца. Посол Франции известен в МИД своим мастерством коридорной дипломатии, умением убеждать стороны в том, что парижское посольство может сделать слишком много и что лучше успокоиться. Этот тип поведения также можно назвать «хитрым управлением». Но в такой войне бывает только один победитель: молчаливый», - говорится в статье.