История, написанная победоносной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева - важный фактор обеспечения мира в регионе - Багдад Амреев

БАКУ /Trend/ - История, написанная победоносной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, является важным фактором обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева по случаю второй годовщины начала второй Карабахской войны.

«27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти, посвященный чествованию воинов и шехидов, героически сражавшихся в 44-дневной Отечественной войне и отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджанской Республики», - говорится в заявлении.

По словам Амреева, история, написанная победоносной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, является прочной основой для дальнейшего развития и процветания Азербайджана, важным фактором обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

«ОТС и все тюркские народы с глубоким почтением чтят память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность братского Азербайджана», - сказал он.