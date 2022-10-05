Президент Ильхам Алиев: Армянское население Карабахского региона Азербайджана – наши граждане

БАКУ/Trend/ - Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, является нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как привести их жизнь в порядок.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Еще раз доведя до внимания, что Карабах – это азербайджанская земля, глава государства сказал: «Вторая Карабахская война доказала это. Даже в годы оккупации ни одна страна в мире не признала этот режим, включая Армению».