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Президент Ильхам Алиев: Армянское население Карабахского региона Азербайджана – наши граждане

Политика Материалы 5 октября 2022 14:23 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армянское население Карабахского региона Азербайджана – наши граждане

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БАКУ/Trend/ - Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, является нашими гражданами, и мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как привести их жизнь в порядок.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.

Еще раз доведя до внимания, что Карабах – это азербайджанская земля, глава государства сказал: «Вторая Карабахская война доказала это. Даже в годы оккупации ни одна страна в мире не признала этот режим, включая Армению».

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