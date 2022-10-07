ОБСЕ приветствует результаты четырехсторонней встречи в Праге

БАКУ /Trend/ - ОБСЕ приветствует результаты четырехсторонней встречи, проведенной в Праге накануне, передает Trend в пятницу со ссылкой на организацию.

Как отмечается, это важный шаг на пути к прочному миру в регионе, и ОБСЕ поддерживает данный прогресс.

Напомним, что 6 октября в Праге состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.