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ОБСЕ приветствует результаты четырехсторонней встречи в Праге

Политика Материалы 7 октября 2022 16:48 (UTC +04:00)
ОБСЕ приветствует результаты четырехсторонней встречи в Праге

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - ОБСЕ приветствует результаты четырехсторонней встречи, проведенной в Праге накануне, передает Trend в пятницу со ссылкой на организацию.

Как отмечается, это важный шаг на пути к прочному миру в регионе, и ОБСЕ поддерживает данный прогресс.

Напомним, что 6 октября в Праге состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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