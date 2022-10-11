Ракетные атаки на Гянджу являются продолжением политики агрессии Армении против азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Атаки армянских вооруженных сил на гражданское население города Гянджа являются продолжением политики геноцида Армении против азербайджанского народа.

Об этом сказал Trend во вторник военный эксперт Адалят Вердиев.

Он отметил, что в дни 44-дневной войны Армения, терпевшая поражение на поле боя, наносила ракетные удары по мирным азербайджанским городам.

"Но это не испугало азербайджанский народ. Напротив, наш народ еще больше сплотился. Ракетные атаки Армении на гражданское население Гянджи остались в истории примером армянского фашизма", - сказал Вердиев.

Эксперт сказал, что с 4 по 17 октября 2020 года противник пять раз обстреливал Гянджу из запрещенного к применению оружия.

По словам Вердиева, целенаправленный обстрел Арменией мирных жителей, домов, гражданских объектов, медработников в рамках агрессивной политики в отношении Азербайджана в очередной раз продемонстрировал игнорирование этой страной международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Он подчеркнул, что, те, кто совершил эти военные преступления, должны предстать перед судом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)