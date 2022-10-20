Президент Турции отбыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Президент Турции примет участие в ряде официальных мероприятий в Зангилане.

Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)