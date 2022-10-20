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Президент Турции отбыл с визитом в Азербайджан

Политика Материалы 20 октября 2022 11:42 (UTC +04:00)
Президент Турции отбыл с визитом в Азербайджан

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Орхан Набиев
Орхан Набиев
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, Президент Турции примет участие в ряде официальных мероприятий в Зангилане.

Реджепа Тайипа Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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