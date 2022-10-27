В Университете АDА прошло мероприятие, посвященное творчеству Низами Гянджави

БАКУ /Trend/ - В Университете АDА прошло мероприятие, посвященное творчеству великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Как передает в четверг Trend, в мероприятии на тему философии Низами и кризиса современного мира приняли участие члены Международного центра Низами Гянджави - бывшие главы государств и правительств, международных организаций.

По словам сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, многие европейские авторы вдохновлялись творчеством Низами при создании своих произведений. Более того, ценное наследие, оставленное поэтом, является актуальным по сей день.

В свою очередь бывший генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри подчеркнул, что Международный центр Низами Гянджеви играет большую роль в популяризации творчества Низами.

Участники также обсудили вопросы глобального кризиса, с которым сегодня столкнулся весь мир.

Экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр отметил, что сегодня мир столкнулся с такими проблемами, как последствия пандемии коронавируса, продовольственный и энергетический кризисы, вызванные военными действиями в Европе.

Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил, что Низами Гянджеви в свое время касался важных тем, которые актуальны и сегодня, а также подчеркнул важность преодоления глобального кризиса и текущих проблем.