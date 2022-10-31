Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы на основе пяти основных принципов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 октября в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я ещё раз хочу выразить Вам благодарность за роль, которую Вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта, два года назад подписана трёхсторонняя декларация, положила конец многолетнему конфликту.

Сейчас пришло время говорить и действовать в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. И конечно же, мы высоко ценим Вашу личную роль в этом вопросе. Сегодняшняя трёхсторонняя встреча, которая последует немного позже, – это будет не первая наша встреча, по Вашей инициативе такие встречи проходили и, я вижу, давали очень хороший импульс процессу нормализации.

Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых должны быть нормализованы отношения между Азербайджаном и Арменией. Это фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации.

Карабахский конфликт – это уже история, он был решён два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьёзных шагов. Рассчитываем и дальше на активную Вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей", - сказал глава государства.