Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В швейцарском городе Берн состоялись первые в истории консульские консультации между Азербайджаном и Швейцарией.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров.

Согласно информации, на встрече выступили сам посол и Йоханнес Матьясси, заместитель государственного секретаря Швейцарии.

«Делегации провели конструктивные обсуждения в пользу развития сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес», - написал посол.