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Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)

Политика Материалы 5 ноября 2022 10:06 (UTC +04:00)
Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - В швейцарском городе Берн состоялись первые в истории консульские консультации между Азербайджаном и Швейцарией.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров.

Согласно информации, на встрече выступили сам посол и Йоханнес Матьясси, заместитель государственного секретаря Швейцарии.

«Делегации провели конструктивные обсуждения в пользу развития сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес», - написал посол.

Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)
Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)
Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)
Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)
Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)
Азербайджан и Швейцария впервые в истории провели консульские консультации в Берне (ФОТО)
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