Начался визит турецкой делегации в Карабах (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Начался визит в Карабах посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи и делегации муниципалитета турецкого города Чорум.

Как сообщает в понедельник Trend, сначала участники поездки прибыли в Физулинский район. Их встретил специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

В ходе поездки ее участники ознакомятся с последствиями разрушений, учиненных армянами в Физули, а также с работами по восстановлению и строительству, проводимыми на освобожденных территориях.

Также состоится подписание документа о побратимстве между городами Физули и Чорум.

(Перевод: Фидан Мустафаева)