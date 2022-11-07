Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву в освобожденный Зангилан уже возвращаются жители - Вахид Гаджиев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная армия страны одержала победу в 44-дневной войне. Именно благодаря главе государства мы в эти дни находимся в Зангилане и проводим здесь масштабные восстановительные работы, а первые жители уже возвращаются в свои дома.

Об этом в частности сказал в понедельник в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, Вахид Гаджиев.

Он отметил, что День Победы в этом году - еще более особенная дата: «Потому что многие годы спустя мы отмечаем этот день вместе с бывшими вынужденными переселенцами - в селе Агалы», - сказал Гаджиев добавив, что была проделана большая работа для начала возвращения жителей.

Гаджиев также отметил, что в районе ведутся и комплексные мероприятия по восстановлению природы Зангилана, тоже сильно пострадавшей за десятилетия оккупации.

«Разумеется, реализуются и инфраструктурные проекты: например, к концу года мы завершим строительство железной дороги Горадиз-Агбенд. Конечно, нельзя не отметить проект восстановления села Агалы, который был осуществлен в рамках концепции «умное село», - подчеркнул Гаджиев, добавив что для трудоустройства возвращающихся жителей района уже создано достаточно рабочих мест.

"Приступили к деятельности государственные учреждения, граждане обеспечиваются госуслугами. Еще создано много рабочих мест, в частном секторе, в том числе в холдингах, агропарках. Более тысячи человек заняты в строительном секторе", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полную видеоверсию интервью со спецпредставителем Президента Азербайджана Вахидом Гаджиевым.

(Перевод: Фидан Мустафаева)