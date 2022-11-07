Генсек Организации тюркских государств поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев поздравил азербайджанский народ с 8 ноября – Днем Победы.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении генсека, размещенном в понедельник на сайте ОТГ.

"Имею честь передать искренние поздравления и наилучшие пожелания братскому азербайджанскому народу, Вооруженным силам и правительству по случаю 8 ноября - Дня Победы, олицетворяющего освобождение города Шуша и восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики. История, написанная победоносной азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, является прочной основой дальнейшего развития и процветания Азербайджана, важным фактором обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Тюркский мир всегда был солидарен с азербайджанским народом и поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики. Победа в 44-дневной Отечественной войне стала предметом гордости как азербайджанского, так и других тюркских народов, а также придала импульс солидарности наших государств-членов и братских тюркских народов.

В годовщину этой победы вместе со всеми моими коллегами с уважением чтим память шехидов, отдавших свои жизни за Родину. Передаем наши искренние поздравления по случаю победы братскому народу Азербайджана", - говорится в заявлении.