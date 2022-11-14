Госкомитет Азербайджана о разоблачении шпионской сети иранских спецслужб

БАКУ /Trend/ - Угрозы со стороны Исламской Республикой Иран против Азербайджана с религиозной позиции не являются чем-то новым. Мы ощущаем это с первых лет нашей независимости.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам сегодня заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров в рамках конференции по случаю Международного дня толерантности на тему "Азербайджан: пример сосуществования".

Он отметил, что данные процессы всегда находятся в центре внимания соответствующих государственных органов Азербайджана, в том числе органов безопасности.

По словам заместителя председателя госкомитета, практика показывает, что получение религиозного образования за рубежом себя не оправдывает.

«Поскольку это служит собственной политике тех стран, лица, получающие там религиозное образование, также неизбежно подвержены влиянию чуждой религиозной идеологии. С 2018 года в Азербайджане функционирует Институт теологии и формируются национальные кадры в этой сфере», - сказал Гейдаров.

Отвечая на вопрос о разоблачении шпионских сетей, работавших на Иран, он отметил, что вопросы безопасности, связанные со сферой религии, находятся в центре внимания, и по мере необходимости принимаются меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)