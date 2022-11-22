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МИД Азербайджана выразил соболезнования Индонезии

Политика Материалы 22 ноября 2022 17:47 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Индонезии

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БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Индонезии.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на публикацию ведомства в соцсети в связи с землетрясением, произошедшим в Индонезии.

"Новость о разрушительном землетрясении на Западной Яве глубоко опечалила нас. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего исцеления пострадавшим. Азербайджан в этот трудный период рядом с дружественной и братской Индонезией", - говорится в публикации.

Напомним, что 21 ноября сообщалось о 252 погибших во время сильного землетрясения в Индонезии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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