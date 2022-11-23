Милли Меджлис Азербайджана принят в члены-наблюдатели Межпарламентской ассамблеи ASEAN (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 ноября в Камбодже прошло второе пленарное заседание 43-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи ASEAN (ASEAN PA). На заседании была организована торжественная церемония в связи с принятием Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики в члены-наблюдатели в Межпарламентской ассамблее.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе, на церемонии на сцену в сопровождении почетного караула был вынесен трехцветный флаг Азербайджана.

Председатель Национальной ассамблеи Камбоджи, президент 43-й Генассамблеи Акка Моха Понхеа Чакри Хенг Самрин представил председателю парламента Азербайджана Сахибе Гафаровой соответствующий документ о принятии Милли Меджлиса в ПА ASEAN в качестве члена-наблюдателя.

Отметим, что согласно внутреннему уставу Генассамблеи, процедура рассмотрения обращения обычно занимает 2-3 года, однако обращение парламента Азербайджана было рассмотрено в приоритетном порядке и поддержано.

Добавим, что на заседании в качестве членов-наблюдателей в организацию также были приняты Конгресс США, Национальная ассамблея Непала и парламент Грузии.

После торжественной церемонии состоялись встречи с представителями парламентов, которые приняты в организацию.

(Перевод: Нубар Кулузаде)