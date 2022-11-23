Песков назвал мирный договор главной задачей в ситуации между Баку и Ереваном

Все стороны должны приложить максимум усилий к тому, чтобы Армения и Азербайджан пришли к мирному договору, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. И мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь, <...> с тем, чтобы эта задача была выполнена: помочь двум странам подписать мирный договор", - подчеркнул он.

Представитель Кремля обратил внимание, что тема мирного договора обрамлена огромным количеством деталей и нюансов, по которым нужно будет еще договариваться.