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Песков назвал мирный договор главной задачей в ситуации между Баку и Ереваном

Политика Материалы 23 ноября 2022 23:07 (UTC +04:00)
Песков назвал мирный договор главной задачей в ситуации между Баку и Ереваном

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Все стороны должны приложить максимум усилий к тому, чтобы Армения и Азербайджан пришли к мирному договору, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень важно, чтобы Армения и Азербайджан договорились о мирном договоре. Это главная задача. И мы все должны приложить максимум усилий, не соревнуясь, <...> с тем, чтобы эта задача была выполнена: помочь двум странам подписать мирный договор", - подчеркнул он.

Представитель Кремля обратил внимание, что тема мирного договора обрамлена огромным количеством деталей и нюансов, по которым нужно будет еще договариваться.

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