Сенсационное заявление Лаврова: Армения признала Карабах частью Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Одобрение армянской стороной на четырехсторонней встрече в Праге Алма-Атинской декларации без оговорок решает вопрос статуса Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг в ходе пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

«Алматинская декларация гласит, что все союзные республики подтверждают нерушимость границ, в тех границах, которые существовали между республиками СССР, иными словами в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Азербайджанской ССР и когда это было одобрено и Азербайджаном и Арменией и Францией и господином Мишелем без каких-либо оговорок, это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха», - сказал глава МИД России.