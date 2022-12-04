Вайре Вике-Фрейберге вручена "Почетная грамота Президента Азербайджанской Республики" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Риге отметили 85-летие со дня рождения бывшего президента Латвийской Республики, сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Вайры Вике-Фрейберги.

Как сообщили в воскресенье Trend в посольстве Азербайджана в Латвии, на мероприятии посол Эльнур Султанов зачитал поздравительное письмо Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованное Вайре Вике-Фрейберге.

Затем он обратил внимание на то, что Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о награждении Вайры Вике-Фрейберги «Почетной грамотой Президента Азербайджанской Республики» за вклад в развитие международных отношений нашей страны, и вручил «Почетную грамоту Президента Азербайджанской Республики» Вайре Вике-Фрейберге.

Вайра Вике-Фрейберга выразила глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поздравительное письмо и награждение ее «Почетной грамотой Президента Азербайджанской Республики», и подчеркнула, что для нее большая честь получить эту высокую награду. Она выразила признательность Президенту Азербайджана за постоянное внимание и заботу о деятельности Международного центра Низами Гянджеви.

В мероприятии приняли участие Президент Латвии Эгилс Левитс, бывшие президенты Латвии, члены Международного центра Низами Гянджеви, известные общественные и культурные деятели этой страны.