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Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 5 декабря 2022 10:50 (UTC +04:00)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключённым между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

Учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Trend TV представляет эксклюзивные кадры учений:

Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Эксклюзивные кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
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