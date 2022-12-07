Выход для миротворцев, испытывающих трудности с контролем над Лачинской дорогой – Баку может перейти к действиям

БАКУ /Trend/ - Разного рода процессы, связанные с Лачинской дорогой, которая обеспечивает прямую связь проживающего в Карабахе армянского населения с Арменией, не заканчиваются. При этом официальные структуры Азербайджана неоднократно делали заявления в связи с тем, что Лачинская дорога используется не по назначению.

Как известно, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, эта дорога может использоваться только в гуманитарных целях. То есть до реинтеграции армянское население, проживающее в регионе, может осуществлять продовольственное и другое обеспечение из Армении посредством Лачинской дороги.

Что же произошло в связи с Лачинской дорогой за период после подписания заявления?

- Российские миротворцы создали сепаратистам условия для провоза оружия из Армении. Однако в трехстороннем заявлении указывается, что параллельно с вступлением миротворцев в Карабах его должны покинуть незаконные армянские вооруженные формирования. Но они по-прежнему находятся в Карабахе;

- Миротворцы практически не контролируют въезд иностранных граждан в Карабах. Есть факты о прибытии иностранных журналистов, французских депутатов, а также лидера французской партии республиканцев Валери Пекресс в Ханкенди по Лачинской дороге. Ни на один из этих визитов не было получено разрешения Азербайджана;

- За прошедший период были выявлены факты незаконной перевозки грузов в Ханкенди иранской колесной техникой (TIR).

Руководство Азербайджана неоднократно заявляло, что происходящее на Лачинской дороге, в Ханкенди и на прилегающих территориях фиксируется специальными техническими средствами. То есть официальный Баку осведомлен обо всех процессах, происходящих в регионе.

Все три вышеперечисленных факта были выявлены в результате визуального контроля Лачинской дороги правоохранительными органами Азербайджана, а не миротворцами, ответственными за происходящее на этой дороге. Когда были выявлены факты, связанные с иранскими грузовиками, эти незаконные действия были пресечены в результате принципиальной позиции Азербайджана.

Однако разного рода процессы, связанные с Лачинской дорогой, продолжаются и сегодня. Российские миротворцы, можно сказать, передали дорогу в распоряжение сепаратистов и диверсионных группировок зарубежных стран.

Что происходит на Лачинской дороге в последние дни?

- 14 граждан Ирана беспрепятственно проследовали по этой дороге в Карабах. Есть информация о том, что это диверсионная группа;

- Также есть сообщения и изображения перевозки по Лачинской дороге в Армению золота, добытого в Карабахе иностранными компаниями, при поддержке российских миротворцев.

Интересно, что от миротворцев в Карабахе и официального Тегерана не последовало реакции на указанные два факта. Министерство иностранных дел Азербайджана направило ноту по этому вопросу посольству Ирана. Посольство продолжает хранить молчание, хотя официальными документами доказано, что 12 из 14 человек, прибывших в Ханкенди 24 ноября, были из города Изе на юго-западе Ирана.

Незаконное использование Лачинской дороги, как и в предыдущий период, было выявлено не миротворцами, а соответствующими структурами Азербайджана.

Азербайджан поставил российских миротворцев перед фактом. Отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, командующий миротворческим контингентом Андрей Волков сказал, что "иранцы являются строителями", а также то, что "вопрос расследуется".

Российские миротворцы имеют десятки постов от армяно-азербайджанской границы по Лачинской дороге до Ханкенди. Из заявления Волкова ясно, что эти посты установлены для вида. В противном случае расследование в отношении иранцев, незаконно въехавших на территорию Азербайджана, проводилось бы не после поднятия вопроса журналистами, а на месте, во время пересечения границы. Одной из задач российских миротворцев является также информирование Азербайджана о въезжающих в Карабах иностранных гражданах. Однако они ни сами не принимают меры, и не информируют Азербайджан.

Все это свидетельствует о том, что российские миротворцы либо не могут контролировать въезд-выезд из Карабаха, либо не заинтересованы в этом. Оба пункта не могут не вызывать обеспокоенности Азербайджана. Отсутствие контроля за въездом-выездом из Карабаха, незаконные действия, связанные с Лачинской дорогой, противоречат суверенитету Азербайджана. Поэтому одной из основных целей должно стать принятие азербайджанской армией мер по контролю в Карабахе совместно с российскими миротворцами, так как, видимо, российские миротворцы испытывают трудности с выполнением этой задачи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)