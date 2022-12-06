СГБ и минэкономики Азербайджана наделены новыми полномочиями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) и минэкономики Азербайджана наделены новыми полномочиями, сообщает во вторник Trend.

За прошедший период общественность информировалась о лицах, осуществляющих шпионаж в пользу соседних государств, их действиях, разоблаченных в результате деятельности, проводимой СГБ Азербайджана. Каким образом эти лица финансировались из-за рубежа? Известно, что получение денежных средств из-за рубежа в обход государственного контроля осуществляется путем незаконных денежных переводов. Зарубежным спецслужбам намного проще делать это при наличии «теневой экономики», поэтому не случайно современные государства ведут жесткую борьбу с «теневой экономикой», механизмами, угрожающими экономической и национальной безопасности.

Законом о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, вступившим в силу 6 декабря 2022 года, в Кодекс добавлена статья 206-1, предусматривающая уголовную ответственность за незаконные денежные переводы, указом Президента Азербайджанской Республики установлено, что расследование по уголовным делам за подобные преступления будет проводиться министерством экономики и Службой государственной безопасности.