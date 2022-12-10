ЕС хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар

БАКУ /Trend/ - Евросоюз хочет обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал сегодня специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар во время панельной дискуссии на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.

Он отметил, что в настоящее время существует возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Однако из-за конфликта, продолжавшегося на протяжении 30 лет, между сторонами нет доверия. Для создания доверия необходимо время. Европейский союз активно работает над этим. Турция так же играет большую роль в обеспечении мира на Южном Кавказе", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)