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Российские миротворцы устанавливают на территории, где проходит акция протеста, общежития модульного типа (ВИДЕО)

Политика Материалы 12 декабря 2022 16:12 (UTC +04:00)
Российские миротворцы устанавливают на территории, где проходит акция протеста, общежития модульного типа (ВИДЕО)

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ШУША /Trend/ - Российские миротворцы устанавливают на территории, где проходит акция протеста, общежития модульного типа, в район привлечена дополнительная военная техника, сообщает в понедельник командированный в Шушу корреспондент Trend.

Как сообщалось ранее, представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, возле поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Согласно информации, привлеченная техника представляет собой общежития модульного типа. Также на территорию привлечен подъемный кран. Миротворцы приступили к несению службы в усиленном режиме на территории проведения акции. Сообщается, что это делается в связи с вероятностью длительной продолжительности акции.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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